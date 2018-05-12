Срок ареста сбежавшего вместе с "Годжой" заключенного продлен еще на 3 месяца

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста, избранного в отношении сбежавшего из поезда в Баку заключенного Али Агами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова удовлетворено представление следственного органа.

Согласно решению, срок заключения А.Агами продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что дело обвиняемого в преднамеренном убийстве А.Агами рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. Гособвинитель требовал для него 19 лет лишения свободы.

А.Агами и другой заключенный - Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября прошлого года. Утром 23 октября на станции Баладжары Э.Мамедов и А.Агами совершили побег. Через некоторое время А.Агами был арестован в Ширване. Э.Мамедов был убит в ходе операции.

Насиминский районный суд избрал в отношении А.Агами меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.