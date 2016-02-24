 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Срок ареста не вернувшего кредит Межбанку турецкого бизнесмена продлен

    Ходатайство прокуратуры рассмотрено в Наримановском районном суде

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продлили срок меры пресечения - ареста, избранной в отношении руководителя ООО "Azərbaycan Consaltinq Qrup" Эрхана Джавада Явуза, обвиняющегося в невозврате кредита, взятого из ОАО Международный банк Азербайджана (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı).

    Об этом Report сообщил адвокат Э.Джавада Садиг Расулов.

    По его словам, избранная в отношении турецкого бизнесмена мера пресечения - арест продлена на 3 месяца.

    Отметим, что Эрхан Джавад Явуз был задержан в 2015 году. Он обвиняется в невозврате кредита, взятого в ОАО Международный банк Азербайджана. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество путем нанесения ущерба в крупном размере) УК АР.

    По решению Наримановского районного суда, срок неоднократно избираемой в его отношении меры пресечения - ареста был продлен. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi