​Срок ареста не вернувшего кредит Межбанку турецкого бизнесмена продлен

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продлили срок меры пресечения - ареста, избранной в отношении руководителя ООО "Azərbaycan Consaltinq Qrup" Эрхана Джавада Явуза, обвиняющегося в невозврате кредита, взятого из ОАО Международный банк Азербайджана (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı).

Об этом Report сообщил адвокат Э.Джавада Садиг Расулов.

По его словам, избранная в отношении турецкого бизнесмена мера пресечения - арест продлена на 3 месяца.

Отметим, что Эрхан Джавад Явуз был задержан в 2015 году. Он обвиняется в невозврате кредита, взятого в ОАО Международный банк Азербайджана. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество путем нанесения ущерба в крупном размере) УК АР.

По решению Наримановского районного суда, срок неоднократно избираемой в его отношении меры пресечения - ареста был продлен.