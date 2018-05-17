Срок ареста Фадаи Лачын продлен еще на 3 месяца

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрено представление следственного органа по поводу продления срока ареста певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Об этом Report сообщил ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, суд удовлетворил представление следственного органа. Согласно решению, избранная в отношении Ф.Лачын мера пресечения в виде ареста продлена еще на 3 месяца.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.