Срок ареста экс-министра продлен на три месяца

Продлен срок меры пресечения в виде ареста по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Продлен срок меры пресечения в виде ареста по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как передает Report, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения, срок ареста продлен на 3 месяца.

В СГБ расследованы факты многочисленных злоупотреблений по направлениям деятельности министерства в период работы Муслимова Салима Январ оглу на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики при организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении государственного контроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий.

По уголовному делу, возбужденному на основании собранных материалов, выявлены основательные подозрения в злоупотреблении Муслимовым служебными обязанностями, использовании служебных полномочий с корыстным умыслом, причинении вреда, повлекшего тяжкие последствия, охраняемым законом интересам государства, также в требовании и получении части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполняющим работы по проведению строительно-ремонтных работ индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных должностных лиц.

Также по результатам проверок, проведенных Государственной службой инспекции труда на предприятиях получена информация о том, что Салим Муслимов неоднократно в разное время получал взятки в виде денежных средств.

Выявлены обоснованные подозрения в неоднократном получении им взяток на сумму от 10 до 30 тыс. манатов от руководителей различных территориальных отделов данного министерства.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.