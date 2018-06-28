Срок ареста двоюродного брата Эльдара Махмудова продлен на 3 месяца

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока ареста, избранного в отношении Вугара Махмудова, двоюродного брата бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление.

Срок ареста В.Махмудова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что В.Махмудов был арестован в начале ноября прошлого года.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.1, 179.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2 и 341.2.1.

Решением Бакинского военного суда в ноябре прошлого года в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.