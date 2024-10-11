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Продлен срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других сепаратистов

Продлен срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других сепаратистов Срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других продлен
Происшествия
11 октября 2024 г. 17:45
Продлен срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других сепаратистов

Бинагадинский районный суд продлил срок ареста т.н. "лидеров" бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры и представления генпрокурора Азербайджана о продлении срока ареста так называемых "президентов" сепаратистского режима - Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, “председателя парламента” Давида Ишханяна, генерала Давида Манукяна и других сепаратистов.

В Генпрокуратуре напомнили, что по уголовному делу, расследование которого ведется совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и других следственных органов, к ответственности по различным статьям Уголовного кодекса привлечены в общей сложности 14 членов сепаратистского режима.

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Версия на азербайджанском языке Araik Arutyunyan, Davit Babayan və digərlərinin həbs müddəti uzadılıb

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