Продлен срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других сепаратистов

Срок ареста Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других продлен

Бинагадинский районный суд продлил срок ареста т.н. "лидеров" бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Суд удовлетворил ходатайство Следственного управления Генеральной прокуратуры и представления генпрокурора Азербайджана о продлении срока ареста так называемых "президентов" сепаратистского режима - Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, “председателя парламента” Давида Ишханяна, генерала Давида Манукяна и других сепаратистов.

В Генпрокуратуре напомнили, что по уголовному делу, расследование которого ведется совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и других следственных органов, к ответственности по различным статьям Уголовного кодекса привлечены в общей сложности 14 членов сепаратистского режима.