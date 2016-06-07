Пенитенциарная служба прокомментировала информацию о новых обвинениях в отношении Али Инсанова - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Против находящегося в заключении экс-министра здравоохранения Али Инсанова выдвинуто новое обвинение.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в facebook написал адвокат Намизад Сафаров.

По его словам, в отношении А.Инсанова выдвинуто обвинение по статьям оказания сопротивления представителям власти и применения насилия.

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.

Через несколько месяцев истекает срок 11-летнего ареста бывшего министра. Из-за выдвинутых в его отношении новых обвинений срок ареста А.Инсанова может быть продлен еще на несколько лет. Так, обвиняемые по ст. 315 (применение сопротивления или насилия в отношении представителя власти) могут быть осуждены на срок от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции, информация о новых обвинениях в отношении экс-министра здравоохранения Али Инсанова не соответствует истине.