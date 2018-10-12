Средства, потраченные в Лондоне женой Джахангира Гаджиева, могут быть возвращены Азербайджану

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Средства, потраченные в Лондоне женой бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева - Замирой Гаджиевой, могут быть возвращены Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, об этом заявили в Национальном криминальном агентстве Великобритании (NCA).

По словам руководителя подразделения британского Национального криминального агентства по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна (Donald Toon), если Верховный суд Великобритании установит, что Замира Гаджиева использовала незаконные средства, то любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в ее родную страну.

Напомним, как ранее сообщали британские СМИ, первой в Великобритании, чьи активы были заморожены в связи с недоказанностью чистоты происхождения, стала жена приговоренного к 15 годам лишения свободы бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева - Замира Гаджиева.

В соответствии с принятым в 2017 году в Великобритании законом "О криминальных финансах" британские власти имеют право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders, UWO), а отсутствие внятных объяснений по поводу возникновения доходов на сумму более £50 тыс. может стать поводом для заморозки активов.

Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Также она купила роскошный дом рядом с универмагом, частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $ 42 млн.

Напомним, бывший председатель правления ОАО "Международный Банк Азербайджана" Дж.Гаджиев 5 декабря 2015 года был арестован. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Ранее также было завершено следствие по второму уголовному делу Джахангира Гаджиева.