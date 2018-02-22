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Джалилабад. 22 февраля. REPORT.AZ/ Среди отправленных из Азербайджана в Казахстан животных обнаружены краденые лошади.

Как сообщает аранское бюро Report, двигающийся по территории Джалилабадского района трассы Алят-Астара грузовой автомобиль марки "Камаз" с лошадьми вызвал подозрения и был остановлен. Затем полиция оповестила лиц, которые некоторое время назад обратились в отделение в связи с кражей лошадей. Было установлено, что среди лошадей, находящиеся в машине, выяснилось, что трое были украдены с приусадебных участков и пастбищ у трех жителей района.

Желающие вывезти в Казахстан около 50 лошадей лица сообщили полиции, что приобрели всех животных за деньги у отдельно взятых лиц в Массалинском районе и не были осведомлены о наличии среди них краденых.

В настоящее время полиция продолжает расследование по обнаружению лиц укравших лошадей и продавших их, выдавая за своих.