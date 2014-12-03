Среди отходов на заводе ОАО "Темиз шехер" обнаружили боеприпасы

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На заводе по сортировке твердых бытовых отходов ОАО "Темиз шехер" ("Чистый город") среди отходов обнаружили части боеприпасов. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО, за последние 2 дня при сортировке собранных в Баку отходов были обнаружены и переданы полиции пули и части различных видов оружия, в том числе 27 патронов 5.45 мм калибра, 58 патронов 7.62 мм калибра, 34 патрона малого калибра, 2 автоматные обоймы, корпус ручного снаряда F1, 1 оптический прицел.

Отметим, что собранные на территории столицы бытовые отходы (бумагу, стекло, пластик, металлы и пр.) завод по сортировке отходов сортирует по отдельности. Затем собранный материал отправляется в предприятия повторной переработки, где из сырья изготавливают новую продукцию. Если в процессе работы среди отходов обнаруживают не считающиеся отходами предметы, их сдают соответствующим структурам.