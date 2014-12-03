 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Среди отходов на заводе ОАО "Темиз шехер" обнаружили боеприпасы

    За последние 2 дня обнаружены и переданы полиции пули и части различных видов оружия

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На заводе по сортировке твердых бытовых отходов ОАО "Темиз шехер" ("Чистый город") среди отходов обнаружили части боеприпасов. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО, за последние 2 дня при сортировке собранных в Баку отходов были обнаружены и переданы полиции пули и части различных видов оружия, в том числе 27 патронов 5.45 мм калибра, 58 патронов 7.62 мм калибра, 34 патрона малого калибра, 2 автоматные обоймы, корпус ручного снаряда F1, 1 оптический прицел.

    Отметим, что собранные на территории столицы бытовые отходы (бумагу, стекло, пластик, металлы и пр.) завод по сортировке отходов сортирует по отдельности. Затем собранный материал отправляется в предприятия повторной переработки, где из сырья изготавливают новую продукцию. Если в процессе работы среди отходов обнаруживают не считающиеся отходами предметы, их сдают соответствующим структурам.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi