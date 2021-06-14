Среди депортируемых из Германии азербайджанцев шестеро нанесли себе увечья

В Германии в процессе депортации во время пандемии были зарегистрированы попытки самоубийства.

В Германии в процессе депортации во время пандемии были зарегистрированы попытки самоубийства.

Как стало известно европейскому бюро Report из Федерального министерства внутренних дел Германии, лица, получившие отказ в предоставлении убежища и приговоренные к экстрадиции в свои страны из-за совершенных на территории Германии различных преступлений, пытались уклониться от процесса депортации.

По данным министерства, среди них были и граждане Азербайджана. В первом квартале 2021 года 6 граждан Азербайджанской Республики нанесли себе увечья режущими предметами для уклонения от процесса депортации. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, и смогли ненадолго отсрочить свою депортацию. Четверым помешали в момент инцидента, они были отправлены в Азербайджан.

Подчеркивается, что 12 из покинувших место жительства во избежание депортации граждан Азербайджана были задержаны, суд вынес решение об их аресте. До депортации на родину они размещены в изолятор, расположенный около аэропорта и предназначенный для депортируемых.

В информации министерства также говорится, что иностранцы, получившие отказ в предоставлении убежища и незаконно проживающие в стране, склонны к совершению различных преступлений. Cогласно статистическим данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост преступлений, совершенных незаконно проживающими в Германии лицами.

В отчете "Миграция и преступления - опыт", распространенный действующим в Германии "Федеральным центром по политическому образованию" говорится, что каждый 10-й, в отношении которого в Германии выносится решение о депортации, кончает жизнь самоубийством. Учитывая это, уполномоченные лица стали в более ускоренном темпе исполнять решения в связи с предоставлением убежища и процессом депортации.

Как сообщили Report в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF), в мае 2021 года 8 278 человек попросили убежища в Германии. В целом 2 301 обращение в связи с предоставлением убежища было отклонено, этим лицам направлено предупреждение о добровольном выезде из страны.