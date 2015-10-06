Воевавшие в составе ИГ азербайджанцы дали показания в суде

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу Тельмана Бекирова и Мубариза Таирова, обвиняющихся в участии в боях в составе террористической организации ИГ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова обвиняемые и свидетель Таир Гусейнов дали показания.

Во время допроса Т.Бекиров не признал себя виновным: "Выдвинутые против меня обвинения считаю необоснованными. На очередном процессе представлю в суд доказательства".

М.Таиров также заявил, что не воевал в составе ИГ.

В своих показаниях дядя Тельмана Бекирова Таир Гусейнов отметил, что его племянник раскаивается: "Тельман - мой племянник. Его мать, то есть моя сестра, позвонила и сказала, что он уехал сражаться в Сирию. Об этом узнали и наши родственники в районе. Тельман никогда не звонил мне из Сирии. Когда он приехал из Турции, его вызвали в министерство национальной безопасности. Мы вместе пошли в МНБ. Тельман сказал мне, что раскаивается".

Очередной судебный процесс назначен на 13 октября.

Отметим, что в апреле этого года были задержаны граждане Азербайджана Гарагезов Айдын Надир оглу, Рамиззаде Хафиз Руслан оглу, Бекиров Тельман Авез оглу, Таиров Мубариз Аман оглу, Гасымов Джавид Рабиль оглу, Велизаде Фазаиль Этибар оглу и Мамедов Турал Фариз оглу, подозреваемые в участии при создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, снабжении их боеприпасами, оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой, участии в этих группах, учениях и вооруженных конфликтах и т.п.

По факту в Главном следственном управлении МНБ было возбуждено уголовное дело по ст. 12.1, 279.1 и 283-1.3 УК.