Воевавшие в Сирии азербайджанцы подали апелляционную жалобу на приговор суда

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обвиняемые в деятельности в составе незаконных вооруженных подразделений в Сирии Шахбази Бахтияр Имриз оглу, Шахбази Бахруз Бахтияр оглу и Магомедзаде Садиг Ядигар оглу подали апелляционную жалобу на вынесенный им приговор суда.

Как сообщает Report, иск будет рассмотрен 26 октября в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности (МНБ) в январе этого года, задержаны Шахбази Бахтияр Имриз оглу и его сын Шахбази Бахруз Бахтияр оглу (1985 г.р.), а также Мухаммадзаде Садиг Ядигар оглу. Было установлено, что эти лица в 2014 году незаконным путем перешли на территорию Сирийской Арабской Республики, где в составе незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики, прошли религиозное обучение радикального толка и военную подготовку, обучились правилам использования различных видов огнестрельного оружия. После подготовки они приняли участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством данной страны и Азербайджанской Республики. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 26 августа Шахбази Бахтияр Имриз оглу был лишен свободы сроком на 14 лет, Шахбази Бахруз Бахтияр оглу - сроком на 12 лет, а Мухаммадзаде Садиг Ядигар оглу - сроком на 14 лет.