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    Спустя 4 дня после попытки суицида в Гусарском районе 25-летний парень скончался в больнице

    По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Гусар. 26 января. REPORT.AZ/ Спустя 4 дня после попытки суицида в Гусарском районе 25-летний парень скончался в больнице.

    Как сообщает северное бюро Report, 22 января житель Хачмазского района Рахир Бабаев 1992 г.р. пытался повеситься на территории близ реки в городе Гусар, которая называется правым берегом. Р.Бабаев был доставлен в Гусарскую центральную районную больницу.

    Несмотря на усилия врачей, Р.Бабаев скончался сегодня в отделении реанимации. Тело передано в Гусарский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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