Спортсмен, выдававший себя во время грабежа за Эльнура Мамедли, подал апелляционную жалобу

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Гусейнова Афсана, ее гражданский муж Гаджиев Мамедали и гражданин России Садыгов Гюльгусейн, обвиняющиеся в грабеже, подали апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, судебное слушание по делу, которое состоится в Бакинском апелляционном суде, назначено на 17 декабря.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Отметим, что эти лица были арестованы в марте этого года за грабеж. В ходе операции были задержаны Гусейнова Афсана Фахраддин гызы, 1990 г.р., ее гражданский муж Гаджиев Мамедали Адалят оглу, 1989 г.р. и гражданин России Садыгов Гюльгусейн Сакит оглу, 1984 г.р. В результате расследования выяснилось, что согласно плану, А.Гусейнова знакомилась на станциях метро с мужчинами и предлагала им интимную связь, приглашая их в свой дом в жилом массиве Вишневка в поселке Бузовна, где всех "жертв" встречал М.Гаджиев, который отнимал у них деньги и мобильные телефоны. Следствие выяснило, что преступления совершались по плану ранее судимого в Российской Федерации Г.Садыгова.

М.Гаджиев занимается кикбоксингом. Он представлялся своим жертвам как олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гусейнова осуждена на 8,5 лет лишения свободы, М.Гаджиев - на 10,5 лет, а Г.Садыгов - на 9,5 лет лишения свободы.

Эти лица обвинялись по ст. 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК.