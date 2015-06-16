Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Спортивная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату.

Как сообщает Report, скончался мастер спорта по вольной борьбе и самбо, заслуженный тренер Азербайджана Огтай Гусейнов в возрасте 69 лет.

Известный специалист Огтай Гулам оглу Гусейнов родился 23 июля 1946 года в городе Баку. В 1972 году окончил факультет единоборства и ее методики Азербайджанского государственного института физической культуры, после чего начал работать тренером по вольной борьбе в Республиканском олимпийском спортивном лицее, где проработал до конца жизни.

Отметим, что О.Гусейнов был судьей на олимпийских играх в Сиднее и Атланте, на 14 чемпионатах мира, 22 международных турнирах. В 1998 году получил самую высшую "Е" категорию.

В 1996 году Огтай Гусейнов был удостоен звания почетного работника физической культуры и спорта Азербайджана, а в 2002 году - медали "Терегги". С 2001 года является членом Национального олимпийского комитета, вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана.