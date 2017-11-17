Спикер парламента Болгарии подал в отставку

София.17 ноября. REPORT.AZ/ Спикер Народного собрания Болгарии Димитар Главчев подал в отставку.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, он заявил об отставке после совещания с премьер-министром страны Бойко Борисовым.

Согласно сообщению, причиной этому послужило изгнание с заседания парламента спикером Д. Главчевым два дня назад лидера Социал-демократической Партии Болгарии Корнелии Ниновы. Депутаты, представляющие партию социалистов, заявили, что не будут принимать участие в заседаниях парламента до того, пока спикер не подаст в отставку.

Премьер-министр Болгарии Б. Борисов, выражая свое отношение к отставке председателя парламента, заявил, что стабильность в стране превыше всего.

Отметим, что сегодня в повестку дня заседания парламента страны был включен вопрос освобождения от должности председателя парламента страны Д. Главчева. Однако спикер сам добровольно ушёл в отставку и обсуждения были отменены.