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    Спикер парламента Болгарии подал в отставку

    Депутаты, представляющие партию социалистов заявили, что не будут принимать участие в заседаниях парламента до отставки спикера

    София.17 ноября. REPORT.AZ/ Спикер Народного собрания Болгарии Димитар Главчев подал в отставку.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, он заявил об отставке после совещания с премьер-министром страны Бойко Борисовым.

    Согласно сообщению, причиной этому послужило изгнание с заседания парламента спикером Д. Главчевым два дня назад лидера Социал-демократической Партии Болгарии Корнелии Ниновы. Депутаты, представляющие партию социалистов, заявили, что не будут принимать участие в заседаниях парламента до того, пока спикер не подаст в отставку.

    Премьер-министр Болгарии Б. Борисов, выражая свое отношение к отставке председателя парламента, заявил, что стабильность в стране превыше всего.

    Отметим, что сегодня в повестку дня заседания парламента страны был включен вопрос освобождения от должности председателя парламента страны Д. Главчева. Однако спикер сам добровольно ушёл в отставку и обсуждения были отменены.

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