Октай Асадов: Межпарламентская дипломатия играет роль в развитии сотрудничества между странами

Межпарламентская дипломатия имеет особые механизмы и инструменты, для того чтобы оказывать влияние на правительства.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" в Нур-Султане.

"Межпарламентская дипломатия имеет особые механизмы и инструменты, для того чтобы оказывать влияние на правительства в их формировании политики, а также играют очень важную роль в развитии сотрудничества между странами", - сказал О.Асадов

Он также остановился на важности вопросов интеграции в современном мире.

"Мы уверены и убеждены, что крупные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы через совместные усилия стран этого региона, также позволят сделать из этого проекта Большой Евразии реальность. Я убежден, что двустороннее и многостороннее сотрудничество, которое уже сформировалось на евразийском пространстве, также внесет свой вклад в экономическую интеграцию и в достижение задач устойчивого развития", - подчеркнул спикер Милли Меджлиса.