Спецоперации полиции – в районах Баку задержаны наркоторговцы

Полиция провела операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Насиминском, Сабаильском, Бинагадинском районах Баку.

Полиция провела операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Насиминском, Сабаильском, Бинагадинском районах Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), задержано 4 наркоторговца, изъято более 4 килограммов различных наркотиков и психотропных веществ.

В ходе операций, проведенных Насиминским районным управлением полиции и 19-м отделом полиции, были арестованы Вели Рустамов и Агасеф Бахманов, подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотиков. У них было изъято более 1 кг наркотиков - героин, метамфетамин, опиум и электронные весы.

В результате операции, проведенной Сабаильским районным управлением полиции и 8-м отделом полиции, задержан житель Тертерского района, ранее судимый Анар Бабаев. Во время личного обыска при нем и в его доме в Сабаильском районе было обнаружено и изъято 2 килограмма 260 граммов героина и психотропного вещества метамфетамин.

Житель Сальянского района Эмин Гулиев, ранее судимый за торговлю наркотиками, задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 43-м отделом полиции Бинагадинского района. Во время обыска в его доме в поселке Бинагади были обнаружены электронные весы, которыми он пользовался при продаже наркотиков. Полиция изъяла также 1 килограмм 70 граммов героина.

В ходе расследования выяснилось, что каждый из задержанных был причастен к торговле наркотиками в столице. Они связывались с наркоторговцами, проживающими за границей, через социальные сети и получали наркотики, ввозимые в страну контрабандным путем различными лицами.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

По решению суда задержанные взяты под стражу.