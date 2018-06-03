Специалисты МЭПР провели мониторинг на месте пожара в Баку

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) распространило заявление в связи с произошедшим на территории Бинагадинского района пожаром.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, 3 июня в Бинагадинском районе на территории бывшего завода по переработке древесины загорелись использованные автомобильные шины. В результате возгорания территория вокруг места пожара было окутана густым дымом.

Сотрудники МЭПР прибыли на место пожара.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели оперативный мониторинг.