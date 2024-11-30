Специалисты МЧС рассказали школьникам и преподавателям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) организовало серию просветительских мероприятий в учебных заведениях страны о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) организовало серию просветительских мероприятий в учебных заведениях страны о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Специалисты различных служб ведомства проинформировали учащихся и работников образовательных учреждений в Сумгайыте, Газахе, Гяндже, Барде, Агджабеди, Агдаме, Лянкяране, Масаллы, Шабране, Сабирабаде, Исмаиллы, Шеки, Зардабе и Мингячевире о правилах поведения в условиях возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Участникам предоставили подробную информацию о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для нашей страны, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при них. Были разъяснены функции горячей линии "112" МЧС, освещены вопросы безопасности на воде и продемонстрированы методы использования первичных средств пожаротушения.

Во время интерактивных сессий специалисты также ответили на вопросы участников.