Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения

Сегодня при участии специалистов и представителей соответствующих государственных структур проведен осмотр места массового захоронения, найденного в местности Галадере в Ходжалинском районе.

Сегодня при участии специалистов и представителей соответствующих государственных структур проведен осмотр места массового захоронения, найденного в местности Галадере в Ходжалинском районе.

Как сообщил командированному в Ходжалы сотруднику Report заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, пока здесь сделана предварительная оценка.

По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалята Гасанова, раскопки на территории будут продолжены: “После завершения раскопок останки будут вывезены в Баку для проведения экспертизы”.

Отметим, что вчера Генпрокуратура распространила информацию о том, что найденные на этой территории человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 лицам.