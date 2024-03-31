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Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения

Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения Сегодня при участии специалистов и представителей соответствующих государственных структур проведен осмотр места массового захоронения, найденного в местности Галадере в Ходжалинском районе.
Происшествия
31 марта 2024 г. 13:37
Специалисты и госструктуры провели осмотр найденного в Ходжалы захоронения

Сегодня при участии специалистов и представителей соответствующих государственных структур проведен осмотр места массового захоронения, найденного в местности Галадере в Ходжалинском районе.

Как сообщил командированному в Ходжалы сотруднику Report заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, пока здесь сделана предварительная оценка.

По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалята Гасанова, раскопки на территории будут продолжены: “После завершения раскопок останки будут вывезены в Баку для проведения экспертизы”.

Отметим, что вчера Генпрокуратура распространила информацию о том, что найденные на этой территории человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 лицам.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda tapılmış məzarlığa mütəxəssislər və dövlət qurumları baxış keçirib - YENİLƏNİB

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