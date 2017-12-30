Специалисты АНАМА присоединились к поиску пропавших альпинистов - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ К поиску членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Джабраилзаде Фариды Забиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буньятзаде Намина Низами оглу примкнули снаряженные особым оборудованием специалисты Национального агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA).

Как сообщает Report, информацию об этом распространил оперативный штаб, созданный на территории Губинского района для поиска пропавших альпинистов.

Напомним, что в поиске пропавших без вести альпинистов участвуют вертолет "Ми-17" авиационного отряда МЧС, спасательно-поисковая группа северного регионального центра, группа спасения в горах службы спасения особого риска, обученные собаки и добровольцы из профессиональных альпинистов.