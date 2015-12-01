Специальная операция в Нардаране находится под контролем президента Азербайджана

В поселке началась специальная операция

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министерства внутренних дел, национальной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана сделали совместное заявление в связи с событиями в Нардаране.

Как сообщает Report, 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело в поселке Нардаран специальную операцию по обезвреживанию вооруженной преступной группировки, планирующей путем нарушения общественно-политической стабильности, диверсий, массовых беспорядков, террористических актов, изменив, в целом, конституционный строй, создать религиозное государство, управляемое по законам шариата.

В ходе операции были уничтожены четверо членов преступной группировки, оказавших вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, еще несколько ранено. Сержанты полиции Вугар Насибов и Исмаил Тагиев, до конца мужественно выполнившие свой служебный долг, героически погибли.

С места события в качестве вещественного доказательства были изъяты 4 автомата, 4 пистолета, 12 гранат, 3 единицы взрывных устройств, один из которых был с дистанционным управлением, 10 единиц "коктейлей Молотова", 7 единиц ножей и кинжалов, 3 единицы кастетов и др. По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 120, 214, 220, 228, 233, 278, 279, 281, 283, 315 и другим статьям Уголовного Кодекса. Судами в отношении 24-х членов преступной группы во главе с главарем Талехом Багировым была избрана мера пресечения в виде ареста.

По завершении специальной операции отдельные деструктивные элементы стали проводить в поселке Нардаран несанкционированные собрания, призывали жителей выступить против конституционного строя, к применению насилия по отношению к представителям власти, массовым беспорядкам, перекрыли дороги, построили баррикады, собрали предметы, используемые в качестве оружия. Однако в результате принятых мер были предотвращены эти противоречащие закону деяния.

Следует также отметить, что к лицам, незаконно хранящим огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и устройства, выявленным органами внутренних дел и прокуратуры на основе уточненных данных, были выдвинуты требования о добровольной сдаче этих предметов, однако соответствующее обращение группы представителей поселка к лицам, хранящим оружие, не дало положительных результатов.

30 ноября текущего года в городе Гяндже были задержаны 6 сторонников движения "Мусульманское единство", во время осмотра по адресу их проживания были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 ружье, 12 гранат, большое количество боеприпасов, религиозная литература и др.

Вместе с тем, ряд жителей поселка, будучи гражданами Азербайджана, выступили против правового, светского, демократического государственного строя и управления, предприняли попытки по представлению себя в качестве стороны в отношении государственных органов, ставили условия для ведения переговоров с представителями власти и выдвигали другие незаконные требования.

Эти лица, для которых религиозный радикализм, экстремизм стал их идеологией и образом жизни, отрицают в этом поселке законы страны, государственные атрибуты, намеренно нарушают требования законодательства, связанные с применением азербайджанского языка, пропагандируют среди детей и подростков невежество и насилие.

Попытки сохранить напряженность в поселке Нардаран вызывают недовольство, беспокойство у определенной части его жителей, а также у всех жителей страны. Они требуют предотвращения незаконных действий, направленных против основ конституционного строя страны и ее безопасности, восстановления законности, стабильности и общественного правопорядка, обеспечения нормальной работы государственных и муниципальных органов, решительных мер против вооруженных преступных группировок.

Учитывая вышесказанное, с целью защиты прав, свобод и законных интересов граждан страны, изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств 1 декабря 2015 года в 08.00 в поселке началась спецоперация. Согласно соответствующему плану в поселок вошло ограниченное количество специальной техники Внутренних войск и регулярные полицейские части министерства внутренних дел, установлены посты в соответствующих местах, и в настоящее время в зоне специальной операции действуют оперативно-следственная группа Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел и национальной безопасности.

От жителей поселка Нардаран требуется серьезное соблюдение юридических правил во время проведения специальной операции во имя обеспечения стабильности, общественного правопорядка, недопущения действий, создающих условия для угрозы жизни и здоровью представителей власти, соблюдения их указаний.

Одновременно сообщается, что в отношении лиц, которые будут оказывать сопротивление силам, осуществляющим специальную операцию, нападающим с оружием или предметами в качестве оружия, допускающим серьезные нарушения общественного правопорядка, будут приняты незамедлительные самые строгие меры в соответствии с законом.

Специальная операция находится под контролем президента Азербайджанской Республики, о ходе которой регулярно ему докладывается.