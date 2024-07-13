Спасатели МЧС спасли тонущего в море человека

В поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку на неконтролируемой территории был спасен тонущий в море человек.

В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку на неконтролируемой территории был спасен тонущий в море человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с полученной информацией на место незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Водолазам МЧС удалось спасти Мирзоева Нихада Ялчын оглу 2007 года рождения.

Тело Сеидова Миркамиля Мирали оглу 2010 года рождения было извлечено из воды.