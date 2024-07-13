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Спасатели МЧС спасли тонущего в море человека

Спасатели МЧС спасли тонущего в море человека В поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку на неконтролируемой территории был спасен тонущий в море человек.
Происшествия
13 июля 2024 г. 17:26
Спасатели МЧС спасли тонущего в море человека

В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку на неконтролируемой территории был спасен тонущий в море человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с полученной информацией на место незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Водолазам МЧС удалось спасти Мирзоева Нихада Ялчын оглу 2007 года рождения.

Тело Сеидова Миркамиля Мирали оглу 2010 года рождения было извлечено из воды.

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Версия на азербайджанском языке Pirşağıda 2 yeniyetmə dənizdə batıb, biri xilas edilib, digərinin cəsədi tapılıb

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