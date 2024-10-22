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Спасатели МЧС эвакуировали с затопленных участков в Баку и на Абшероне восемь человек

Спасатели МЧС эвакуировали с затопленных участков в Баку и на Абшероне восемь человек Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлечены для устранения последствий интенсивных дождей в Баку и Абшеронском районе.
Происшествия
22 октября 2024 г. 08:15
Спасатели МЧС эвакуировали с затопленных участков в Баку и на Абшероне восемь человек

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлечены для устранения последствий интенсивных дождей в Баку и Абшеронском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, для откачки воды с затопленных территорий, а также эвакуации граждан в безопасное место привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

В результате принятых мер по ряду адресов был обеспечен отвод воды, в целом восемь граждан, включая троих несовершеннолетних, были эвакуированы в безопасное место.

В настоящее время силы МЧС продолжают работу на местах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Su basmış ərazilərdən 8 vətəndaş təxliyə edilib, suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib

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