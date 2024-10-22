Спасатели МЧС эвакуировали с затопленных участков в Баку и на Абшероне восемь человек

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) привлечены для устранения последствий интенсивных дождей в Баку и Абшеронском районе.
Об этом
Согласно информации, для откачки воды с затопленных территорий, а также эвакуации граждан в безопасное место привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.
В результате принятых мер по ряду адресов был обеспечен отвод воды, в целом восемь граждан, включая троих несовершеннолетних, были эвакуированы в безопасное место.
В настоящее время силы МЧС продолжают работу на местах.