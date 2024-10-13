Спасатели МЧС эвакуировали с подтопленных территорий в Гаджигабуле 11 человек

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) эвакуировали с подтопленных в результате интенсивных дождей территорий в Гаджигабуле 11 человек.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) эвакуировали с подтопленных в результате интенсивных дождей территорий в Гаджигабуле 11 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, операция, начавшаяся вчера, продолжалась непрерывно и в ночные часы.

Спасатели откачали воду с затопленных участков, в рамках операции были эвакуированы 11 человек, нуждающихся в помощи, включая троих детей и одного человека, нуждающегося в медицинской помощи.

В настоящее время операция продолжается, к ней привлечены силы Гражданской обороны и Муганского регионального центра МЧС.