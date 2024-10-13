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Спасатели МЧС эвакуировали с подтопленных территорий в Гаджигабуле 11 человек

Спасатели МЧС эвакуировали с подтопленных территорий в Гаджигабуле 11 человек Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) эвакуировали с подтопленных в результате интенсивных дождей территорий в Гаджигабуле 11 человек.
Происшествия
13 октября 2024 г. 13:27
Спасатели МЧС эвакуировали с подтопленных территорий в Гаджигабуле 11 человек

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) эвакуировали с подтопленных в результате интенсивных дождей территорий в Гаджигабуле 11 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, операция, начавшаяся вчера, продолжалась непрерывно и в ночные часы.

Спасатели откачали воду с затопленных участков, в рамках операции были эвакуированы 11 человек, нуждающихся в помощи, включая троих детей и одного человека, нуждающегося в медицинской помощи.

В настоящее время операция продолжается, к ней привлечены силы Гражданской обороны и Муганского регионального центра МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda subasmaya məruz qalmış bir sıra ərazilər təmizlənib, 11 nəfər təxliyə edilib

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