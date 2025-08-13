Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, которая получила травмы после падения и оказалась в беспомощном состоянии.
Как сообщили
На место происшествия немедленно были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что жительница Баку 1959 года рождения упала в горной местности, получила различные травмы и оказалась в беспомощном состоянии.
Спасатели, эвакуировав женщину, передали ее бригаде скорой медицинской помощи.