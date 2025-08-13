Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

О нас

Происшествия
13 августа 2025 г. 21:49
Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, которая получила травмы после падения и оказалась в беспомощном состоянии.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, на горячую линию "112" поступила информация, что в селе Дуруджа Габалинского района в труднодоступной горной местности один человек оказался в беспомощном состоянии.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что жительница Баку 1959 года рождения упала в горной местности, получила различные травмы и оказалась в беспомощном состоянии.

Спасатели, эвакуировав женщину, передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

Версия на азербайджанском языке Qəbələdə dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

