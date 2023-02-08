Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов в Турции 26 человек

В рамках поисково-спасательных работ в Кахраманмараше сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 26 человек и извлекли тела 47 человек.

В рамках поисково-спасательных работ в Кахраманмараше сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 26 человек и извлекли тела 47 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям, находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, непрерывно продолжают поисково-спасательные операции и работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории серьезно пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш, спасатели МЧС спасли из-под завалов 26 человек, включая пятерых детей, а также извлекли тела 47 человек.

В операциях также задействованы специально обученные собаки МЧС.

О ходе поисково-спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.