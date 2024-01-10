Спасатели извлекли водителя из деформированного после ДТП автобуса

Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана извлекли водителя из деформированного после ДТП автобуса.

Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана извлекли водителя из деформированного после ДТП автобуса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На горячую линию "112" ведомства поступила информация, что в поселке Ени Сарай в Абшеронском районе столкнулись грузовик и автобус, в результате чего один человек оказался в зажатом состоянии в деформированном транспортном средстве.

По вызову были незамедлительно задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС. При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении грузовика DAF и автобуса Otoyol водитель последнего оказался в зажатом положении в деформированном автомобиле.

Спасатели извлекли гражданина из транспортного средства и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.