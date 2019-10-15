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Турал Гянджалиев: Создаются предпосылки для возвращения оккупированных земель

“Создаются предпосылки для возвращения оккупированных земель”
© Report

“Заявлением “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак”, прозвучавшим в ходе XVI заседания Международного Валдайского форума и выступлением на встрече глав государств в Ашхабаде президент разоблачил армян. Разоблачение президентом политики армянского руководства является примером для каждого из нас”. 

По сообщению Report, об этом на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям на тему “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак” заявил председатель правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гяджалиев.

Т. Гянджалиев отметил, что шаги, предпринятые главой государства и озвученные им заявления, являются примером для нас: “Мы должны разоблачать армян во всем мире. Мы не должны оставлять без ответа провокационные заявления армянской стороны. После слов президента у нас не осталось никаких сомнений в том, что готовятся предпосылки для освобождения и возвращения оккупированных азербайджанских земель”.

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