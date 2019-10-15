Турал Гянджалиев: Создаются предпосылки для возвращения оккупированных земель

© Report https://report.az/storage/news/bc18281458f54c8b8c394676947296a6/f1f8fb5e-9f9a-4610-bc0c-94fb9db1e60b_292.jpg

“Заявлением “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак”, прозвучавшим в ходе XVI заседания Международного Валдайского форума и выступлением на встрече глав государств в Ашхабаде президент разоблачил армян. Разоблачение президентом политики армянского руководства является примером для каждого из нас”.

По сообщению Report, об этом на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям на тему “Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак” заявил председатель правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гяджалиев.

Т. Гянджалиев отметил, что шаги, предпринятые главой государства и озвученные им заявления, являются примером для нас: “Мы должны разоблачать армян во всем мире. Мы не должны оставлять без ответа провокационные заявления армянской стороны. После слов президента у нас не осталось никаких сомнений в том, что готовятся предпосылки для освобождения и возвращения оккупированных азербайджанских земель”.