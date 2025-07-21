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В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры Создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры
Происшествия
21 июля 2025 г. 10:00
В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

В Азербайджане создана совместная комиссия, состоящая из соответствующих сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГССИБ) Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместную информацию СГБ и ГССИБ.

"Комиссия создана в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов о системной, своевременной и непрерывной организации проверки соблюдения государственными органами общих и специальных правил по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры", - говорится в информации.

С учетом угроз государственной и общественной безопасности, которые могут представлять выявленные Комиссией недостатки, будет проведена оценка мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры по их устранению.

Комиссия также будет готовить периодические отчеты и информацию о результатах проделанной работы, и в случае выявления обстоятельств, способных привести к нарушению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, будет поднят вопрос о принятии неотложных мер.

Отметим, что согласно указу президента Азербайджанской Республики №1315 от 17 апреля 2021 года, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе борьбы с киберугрозами, осуществляет СГБ, а в отношении государственных органов, публично-правовых образований, созданных от имени государства, и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, эти функции СГБ осуществляет совместно с ГССИБ.

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Версия на английском языке Commission established in Azerbaijan to ensure security of critical information infrastructure
Версия на азербайджанском языке Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyi ilə bağlı komissiya yaradılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

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