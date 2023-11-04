Совместное заявление: В Азербайджане задержаны 26 нелегальных мигрантов

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы задержаны 26 иностранцев, незаконно проживавшие и работавшие на территории Азербайджана.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы задержаны 26 иностранцев, незаконно проживавшие и работавшие на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации служб.

Сообщается, что задержанные иностранные граждане находились на территории Азербайджана без соответствующих документов, предоставляющих право на проживание, и регистрационного адреса, а также занимались трудовой деятельностью без разрешения на работу.

Было установлено, что иностранцев обманом уговорили приехать в Азербайджан их соотечественники, обещав, что они будут зарабатывать 1100-2200 долларов в месяц.

"Иностранцы не были зарегистрированы, не получили соответствующего разрешения на трудовую деятельность и стали незаконными мигрантами. Выявлены обоснованные подозрения в том, что один из иностранцев, проживающий на территории Азербайджана, причастен к организации нелегальной миграции. В настоящее время принимаются меры по установлению его личности и задержанию", - говорится в заявлении.