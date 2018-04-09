Совместная операция СГБ и полиции: задержан торговец ртутью

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, был задержан мужчина, намеревавшийся продать вредное для человеческого организма химическое вещество - ртуть.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Так, в 25-ый отдел полиции Низаминского районного управления полиции (РУП) поступила информация о том, что на территории района некто по имени Галиб хочет продать ртуть. В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками местного управления Службы государственной безопасности (СГБ) и 25-го отдела Низаминского РУП был задержан житель Масаллинского района, ранее судимый Галиб Ибадов.

При личном обыске в полицейском участке у него были обнаружены и изъяты 585 граммов ртути, изготовленный кустарным способом пистолет и 6 патронов. В своих показаниях задержанный признался, что приобрел ртуть и привез в Баку из Масаллинского района с целью дальнейшей продажи.

Собранные по факту в 25-ом отделе полиции материалы были направлены для расследования в Следственный отдел Низаминского РУП. Необходимые следственные мероприятия продолжаются.