Советник ректора БГУ получил ножевое ранение

Советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и комендант Шахлар Багалыев получили ножевые ранения.

Советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и комендант Шахлар Багалыев получили ножевые ранения.

Начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что подозреваемый в совершении преступления сотрудник того же университета, житель столицы Исимхан Мирзоев (1963 г.р.) был задержан сотрудниками Ясамальского районного управления полиции в результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

"Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте", - сказал Э.Гаджиев.

По факту проводится расследование.