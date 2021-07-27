О нас
Report Georgia
Аудио новости

Советник ректора БГУ получил ножевое ранение

Советник ректора БГУ получил ножевое ранение Советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и комендант Шахлар Багалыев получили ножевые ранения.
Происшествия
27 июля 2021 г. 15:22
Советник ректора БГУ получил ножевое ранение

Советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) по финансовым вопросам Мирза Мирзоев и комендант Шахлар Багалыев получили ножевые ранения.

Начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что подозреваемый в совершении преступления сотрудник того же университета, житель столицы Исимхан Мирзоев (1963 г.р.) был задержан сотрудниками Ясамальского районного управления полиции в результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

"Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте", - сказал Э.Гаджиев.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BDU-nun rektorunun müşaviri bıçaqlanılıb

Самое важное

Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
27 июля 2021 г. 15:40
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
27 июля 2021 г. 15:05
В Грузии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 3600 человек
В Грузии суточный прирост зараженных коронавирусом превысил 3600 человек
27 июля 2021 г. 11:35
Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу 
ФотоПредставители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу 
27 июля 2021 г. 11:16
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
Давтян и Суджян рассказали, как их принудили к шпионажу - ОБНОВЛЕНО
26 июля 2021 г. 14:40
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут Бакинскую декларацию
Спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подпишут "Бакинскую декларацию"
26 июля 2021 г. 12:39
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
МО: Армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе
26 июля 2021 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi