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    Советник президента SOCAR скончался

    Руководство и коллектив SOCAR выражают соболезнования семье и близким покойного© Courtesy İmage

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Советник президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Фарамаз Рустамов скончался.

    Как сообщает Report, в связи с кончиной Ф. Рустамова руководство SOCAR и коллектив головного офиса выражают соболезнования семье и близким покойного. 

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