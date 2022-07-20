Совет прессы примет меры для предотвращения широкого распространения новостей о самоубийствах

"На ряде сайтов, газет, телеканалов и соцсетях выросло количество новостей о самоубийствах".

"На ряде сайтов, газет, телеканалов и соцсетях выросло количество новостей о самоубийствах".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, в новостях о суициде люди превращаются в героев: "Слабовольные люди в обществе знакомятся с этими новостями и получают информацию через СМИ. Они видят решение проблем в суициде. В результате количество самоубийств растет. Суицид – это конкретное событие, которые происходит во всем мире".

"Как мы может сократить эти случаи? Мы проведем обсуждения и в итоге направим обращение журналистам в стране"- отметил он.