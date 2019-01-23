Совершивший за рулем "Range Rover" ДТП с летальным исходом сотрудник полиции дал показания в суде

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Хаяла Мамедова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева гособивнитель Сабир Абдинов огласил обвинительный акт.

Х.Мамедов заявил, что не считает себя виновным по объявленному обвинению.

В показаниях он отметил, что в момент аварии не превышал скорость: "Я также не покинул место происшествия после случившегося".

По его словам, в этот день он ехал с работы домой: "Встречный "Mercedes" внезапно выехал на мою дорогу и сбил мой автомобиль. У меня не было возможности остановить машину. От удара я съехал с дороги и автомобиль скатился в овраг. Моя машина загорелась. Я с трудом вышел из нее и сразу же позвонил в скорую помощь. Я извлек из другого автомобиля тела погибших. Затем позвонил в полицию и сообщил о случившемся. До 4 часов утра я был в Управлении полиции Абшеронского района".

Обвиняемый также отметил о предвзятости по отношении к нему начальника следственного отдела Бинагадинского районного управления полиции.

Очередное заседание назначено на 30 января.

Отметим, что 12 июня прошлого года на территории поселка Бинагади столкнулись управляемый неизвестным водителем "Range Rover" и автомобиль марки "Ford", за рулем которого находился Рахиб Алиев. В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Ford" и его пассажир Орхан Оруджев.

Стало известно, что в момент аварии за рулем "Range Rover" находился сотрудник Абшеронского РУП, сержант полиции Хаял Мамедов. Его сразу задержали. Решением суда в отношении задержанного избрали меру пресечения в виде ареста.