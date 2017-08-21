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    Совершивший в Барде ДТП водитель сбил стоявших на обочине дороги людей

    Главное управление следствия и дознания МВД ведет расследование

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В селе Енидашкенд Бардинского района произошла тяжелая авария.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    20 августа в 11 часов в бардинском селе Енидашкенд столкнулись управляемые районными жителями Нариманом Нариманлы и Маликом Алиевым автомобили марки ВАЗ.

    Потеряв управление, М.Алиев сбил стоявших на обочине дороги жителей Агджабединского района Агапери Мамедову, Сарвата Мамедова и Айгюль Самедову.

    В результате, А.Мамедова погибла, а С.Мамедов и А.Самедова госпитализированы.

    Главное управление следствия и дознания МВД ведет расследование. 

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