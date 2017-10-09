Совершивший в Баку убийство гражданин Грузии: Вернувшись домой, я увидел, что он пристает к моей жене

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Илькина Ахмедова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

И.Ахмедов не признал вины по зачитанному обвинению.

Он отметил, что является гражданином Грузии, который переехал в Баку в 9 лет.

Обвиняемый рассказал о происшествии: "Я вместе с женой снимал жилье в доме Фиала Исмайлова. Фиал жил позади того дома. До происшествия я купил пиво. Мы выпили с ним вместе. Мы называли друг друга братьями. Ночью в 4 часа Фиал сказал, что в газовом счетчике на балансе закончились деньги. Мы вместе отправились в магазин, но он вернулся с полдороги, сказав, что у него дела. Вернувшись домой, я увидел, что Фиал пристает к моей жене. Сначала мы подрались с ним. После я схватил нож и ударил его".

Он сообщил, что раскаивается в содеянном.

Очередное заседание суда назначено на 16 октября.

Отметим, что инцидент произошел в апреле этого года. Проживающий на квартире в совхозе Сюдчюлюк поселка Бина Илькин Самед оглу Ахмедов 1992 г.р. убил арендодателя Фиала Эльзибар оглу Исмайлова 1991 г.р.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Во время предварительного осмотра тела покойного были обнаружены 4 ножевых ранения и перерезанное горло.

Первоначальное расследование установило, что И.Ахмедов долгое время арендовал жилье у Ф.Исмайлова. И.Ахмедов заподозрил наличие отношений между своей супругой и Ф.Исмайловым. После он застал их вместе. В результате возникла драка, И.Ахмедов убил Ф.Исмайлова.

Совершивший преступление И.Ахмедов был задержан.