Совершивший мошенничество в отношении "Гаджи Мазана" отозвал кассационную жалобу

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Верховном суде Азербайджана рассмотрели кассационную жалобу на судебный приговор в отношении владельца клиники Medi Sina, обвиненного в мошенничестве Мугдата Гашимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тахира Кязымова было зачитано заявление обвиняемого, адресованное суду.

В заявлении М.Гашимов сообщил, что отзывает свою жалобу.

Решением судейской коллегии, его заявление об отказе от кассационной жалобы было удовлетворено. Кассационная жалоба М.Гашимова изъята из рассмотрения суда.

Отметим, что согласно обвинению, владелец клиники Medi Sina М.Гашимов совершил мошенничество в отношении бизнесмена Рамазана Зейналова ("Гаджи Мазан") на 163 тыс. манатов. "Гаджи Мазан" на основе договора сдал клинику в аренду М.Гашимову.

Отметим, что в данной клинике во время операции скончалась критик, декан факультета творчества Бакинского славянского университета Эльнара Тофиггызы. Клиника провела онкологическую операцию, не имея на это лицензии Минздрава. Было принято решение о возбуждении уголовного дела. На все имущество клиники был наложен арест.

Бакинским судом по тяжким преступлениям М.Гашимов был приговорен к 9 тюремного заключения. Его апелляционная жалоба была отклонена. После чего М.Гашимов обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.