Совершивший мошенничество на 1 млн манатов полковник: Потерпевшая вывезла из страны 157 млн манатов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ На продолжившемся после перерыва процессе обвиняемый отметил, что Тельман Алиев лжет и называет в суде имена высокопоставленных лиц. А свидетель утверждал, что не говорил подобного и не представлялся в качестве высокопоставленного лица.

Обвиняемый С.Шукюров подчеркнул, что говорил с Т.Алиевым по телефону.

На суде огласили показания, данные следствию свидетелем Т.Алиевым. Он заявил, что лишь однажды видел С.Шукюрова в Хатаинском районном суде.

Затем Т.Алиев отметил, что на суде С.Шукюров подошел к нему.

Отметим, что С.Шукюров заявил, что ранее был судим.

Напомним, что дочь потерпевшей Ханымбаджи Исмаиловой Хаджар Гулиева и ее сын Сахиб Гулиев были арестованы в 2016 году.

Они были задержаны на основе жалобы владельца сети магазинов "Bizim market" Расима Салманова. Указанные лица обвиняются в присвоении путем мошенничества свыше 4 млн манатов родственника Расима Салманова. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Сахиб Гулиев приговорен к 11-ти, а Хаджар Гулиева - к 10,5 годам лишения свободы.

Обвиняемый С.Шукюров обещал помочь в освобождении указанных лиц.

По словам С.Шукюрова, посредством "Yapı Kredi Bank" потерпевшая Х.Исмаилова вывезла из страны 157 млн манатов.

Х.Исмаилова же заявила, что обвиняемое лицо лжет.

***16:04

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве Сахиба Шукюрова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова в качестве свидетеля показания дал Тельман Алиев.

Он заявил, что ранее занимал должность председателя Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР: "В январе 2017 года вечером мне позвонили. Звонившая женщина заявила, что является высокопоставленным лицом. Она сказала, что в Хатаинском районе арестован старый человек и отметила о необходимости встречи с судьей для обсуждения вопроса его перевода домой. Я пошел к судье, но там мне заявили, что решить вопрос невозможно".

Ответивший на вопросы прокурора и судьи Т.Алиев заявил, что не узнал человека, подошедшего к нему при выходе из суда.

В этот момент обвиняемому С.Шукюрову стало плохо и в суд пришлось пригласить врача.

На процессе возник перерыв.

Отметим, что С.Шукюров обвиняется в мошенничестве в целом на сумму около 1 млн манатов.

Согласно обвинительному акту, под предлогом трудоустройства Ильгара Алиева и прекращения уголовного дела в отношении дочери некой Ханымбаджи Исмаиловой, он присвоил путем мошенничества достаточно крупную сумму денег.

С.Шукюров обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

При уточнении анкетных данных С.Шукюрова на подготовительном заседании стало известно, что он родился в Сабирабадском районе в 1958 году, и на данный момент прописан в Баку.

Было отмечено, что С.Шукюров является бывшим военнослужащим, полковником запаса. Он и ранее обвинялся в мошенничестве и был лишен свободы на несколько лет.