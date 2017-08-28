 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Совершивший ДТП сын завотделом ИВ Агдашского района управлял автомобилем в нетрезвом состоянии - ОФИЦИАЛЬНО

    В отношении Ильгара Гасанова избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 30 дней

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Водитель, управлявший в Агдаше автомобилем в нетрезвом состоянии, наказан в административном порядке.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 27 августа в 00:35 за рулем автомобиля Infiniti FX35 с государственным регистрационным номером 90-ZM-111, житель Агдаша Ильгар Гасанов 1990 г.р. сначала врезался в холодильные камеры напротив магазина и столб, а затем в каменный забор средней школы №5.

    В ходе расследований сотрудников отдела Государственной дорожной полиции отделения полиции Агдашского района было установлено, что хотя И.Гасанов обладал правом управления транспортного средства, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. При совершении ДТП И.Гасанов был в автомобиле один. Он не получил никаких травм.

    Было установлено, что в результате происшествия материальный ущерб понесли занимающийся частным предпринимательством Шахин Ибрагимов и Агдашская электросеть Регионального управления энергоснабжения и продажи "Mərkəzi Aran". По этой причине, согласно ст. 333.3 Кодекса административных правонарушений, в отношении И.Гасанова был составлен протокол об административном правонарушении.

    Решением Агдашского районного суда И.Гасанов признан виновным по указанной статье Кодекса административных правонарушений. В его отношении избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 30 дней с ограничением права на вождение транспортного средства в течение 2 лет.

    Отметим, что Ильгар Гасанов является сыном заведующего отделом по работе с органами местного самоуправления и территориального управления ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi