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Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск

Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск Совершившие военные преступления в Гарадаглы 12 человек объявлены в международный розыск.
Происшествия
17 февраля 2022 г. 20:15
Совершившие военные преступления в Гарадаглы объявлены в международный розыск

Совершившие военные преступления в Гарадаглы 12 человек объявлены в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, создана следственно-оперативная группа для расследования преступлений против мира и человечности, а также военных и других преступлений, совершенных против местного азербайджанского населения вооруженными формированиями армянского сепаратистского режима и вооруженными силами Республики Армения, незаконно действовавшими на территории Азербайджанской Республики: "В связи с Гарадаглинским эпизодом уголовного дела 12 лиц объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по нескольким статьям Уголовного кодекса".

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