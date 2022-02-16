Совершившего ДТП Наджмеддина Садыкова оштрафовали

Бывший первый заместитель министра обороны Азербайджана – экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков совершил ДТП.

Бывший первый заместитель министра обороны Азербайджана – экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков совершил ДТП.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

В связи с дорожно-транспортным происшествием, зарегистрированным 7 февраля с участием автомобиля марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 90-AS-020, виновным признан Н.Садыков.

«В отношении него был составлен протокол по статье 327.1 Кодекса об административных правонарушениях АР. Происшествие было задокументировано в соответствии с требованиями законодательства. Ущерб, нанесенный другому транспортному средству, был возмещен. Н.Садыков оплатил штраф», - отметил А.Аскерли.