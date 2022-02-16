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Совершившего ДТП Наджмеддина Садыкова оштрафовали

Совершившего ДТП Наджмеддина Садыкова оштрафовали Бывший первый заместитель министра обороны Азербайджана – экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков совершил ДТП.
Происшествия
16 февраля 2022 г. 15:25
Совершившего ДТП Наджмеддина Садыкова оштрафовали

Бывший первый заместитель министра обороны Азербайджана – экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков совершил ДТП.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

В связи с дорожно-транспортным происшествием, зарегистрированным 7 февраля с участием автомобиля марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 90-AS-020, виновным признан Н.Садыков.

«В отношении него был составлен протокол по статье 327.1 Кодекса об административных правонарушениях АР. Происшествие было задокументировано в соответствии с требованиями законодательства. Ущерб, нанесенный другому транспортному средству, был возмещен. Н.Садыков оплатил штраф», - отметил А.Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке Nəcməddin Sadıkov qəza törədib və cərimələnib

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