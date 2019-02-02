Совершившая мошенничество в отношении Кенуль Керимовой подала апелляционную жалобу

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Очередное заседание суда назначено на 15 февраля.

Отметим, что М.Мамедова обвиняется в мошенничестве. Злоупотребив доверием нескольких человек, она путем мошенничества в общей сложности присвоила около 300 тыс. манатов.

В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова помогла с приемом сына певицы Рашада Рагимова в один из российских вузов, обещав позже добиться его перевода в Азербайджанский государственный экономический университет. За это она в общей сложности взяла у К.Керимовой 32 тыс. манатов, но позже не сдержала данного слова.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям она была приговорена к 5,5 года заключения.