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    В отношении советника писателя Анара совершено мошенничество на сумму 30 тыс. манатов и 20 тыс. долларов - ЭКСКЛЮЗИВ

    По факту ведется расследование

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Совершено мошенничество в отношении советника председателя Союза писателей Азербайджана (СПА) Анара - председателя Жилищной комиссии СПА Рауфа Асланова. 

    Как сообщает Report, Р.Асланов обратился в правоохранительные органы и заявил, что в апреле 2014 года и в феврале 2015 года Шамси Мирза 1969 года рождения обманул и взял у него 30 тыс. манатов и 20 тыс. долларов, соответственно. Случай произошел на территории Сабаильского района.

    Р.Асланов подтвердил информацию Report, однако отказался от заявлений. 

    По факту ведется расследование.

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