​Совершена попытка ограбления магазина известной компании

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, пытавшийся совершить кражу в магазине "Embawood" в Хырдалане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 25 декабря в 23.36 в Абшеронское районное управление по охране поступил сигнал тревоги из действующего в Хырдалане магазина "Embawood".

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции, были задержаны и переданы в Абшеронское районное управление полиции житель Хырдалана Рамин Джафаров, житель Баку Натик Мохубов и житель Шемахинского района Агиль Исрафилов. Они пытались ограбить магазин, разбив стекло.

По факту ведется расследование.