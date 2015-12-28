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    ​Совершена попытка ограбления магазина известной компании

    Задержаны три человека

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, пытавшийся совершить кражу в магазине "Embawood" в Хырдалане.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 25 декабря в 23.36 в Абшеронское районное управление по охране поступил сигнал тревоги из действующего в Хырдалане магазина "Embawood".

    В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции, были задержаны и переданы в Абшеронское районное управление полиции житель Хырдалана Рамин Джафаров, житель Баку Натик Мохубов и житель Шемахинского района Агиль Исрафилов. Они пытались ограбить магазин, разбив стекло.

    По факту ведется расследование. 

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