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    Совершена кража в известном туристическом комплексе Азербайджана

    Задержаны члены группы, совершившей кражу

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Совершена кража в зимне-летнем туристическом комплексе "Шахдаг". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел 9 августа. 

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Гусарского района, задержаны жители района Фариз Гырхларов и Эльшад Гадживердиев, укравшие с территории туристического комплекса 420 м электрического кабеля. 

    По данному факту ведется следствие. 

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