Совершена кража в известном туристическом комплексе Азербайджана

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Совершена кража в зимне-летнем туристическом комплексе "Шахдаг". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел 9 августа.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Гусарского района, задержаны жители района Фариз Гырхларов и Эльшад Гадживердиев, укравшие с территории туристического комплекса 420 м электрического кабеля.

По данному факту ведется следствие.