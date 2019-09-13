Сотрудников ППС лишили полномочий штрафовать пешеходов на улицах Баку

Сотрудников пост-патрульной службы лишили полномочий штрафовать пешеходов на улицах Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел Азербайджана, генерал-полковником Вилаятом Эйвазовым.

Согласно приказу, полномочия инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС), предоставленные сотрудникам регулярных частей пост-патрульной службы были отменены, сотрудники были возвращены на места ведения постоянной службы для осуществления полномочий, предусмотренных законом.

Э.Захидов напомнил, что полномочия инспекторов дорожно-патрульной службы были предоставлены сотрудникам частей пост-патрульной службы районных управлений полиции города Баку и других городских и районных органов полиции республики в марте прошлого года: "На тот момент была необходимость в принятии этого решения. Однако сотрудники пост-патрульной службы останавливали и составляли протоколы в отношении нарушителей, что способствовало потери времени пешеходов и их недовольству", - сказал Э.Захидов.

В то же время министр В.Эйвазов дал поручения соответствующим структурам осуществлять контроль в данной сфере, используя возможности современных технических средств.